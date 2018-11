Geschichte Glanz und Gloria in Neu-Ulm

Neu-Ulm / Henning Petershagen

Wie passiert so was?“ Diese Frage hat den Vorsitzenden des Historischen Vereins Neu-Ulm, Ulrich Seitz, zu einer Ausstellung motiviert, die am Beispiel Ulm und Neu-Ulm zeigt, wie die Menschen in den Ersten Weltkrieg „hineingetaumelt“, wie sie aus ihm herausgekommen sind und wie wenig sie dazugelernt haben. Zur Ausstellung „100 Jahre Kriegsende 1918“, die derzeit in der Neu-Ulmer Stadtbücherei zu sehen ist, hat auch der Verein für Briefmarkenkunde Ulm/Neu-Ulm 1883 e.V. eine Fülle seltener Exponate beigesteuert.

Neben den martialischen Reservisten-Krügen und Erinnerungsbildern, den Postkarten mit Militärparaden und Wehrübungen nimmt sich das kleine maschinenbeschriebene Blatt Papier ziemlich unspektakulär aus, aber, so Seitz: „Das hat’s in sich!“ Es ist ein mit dem Stadtsiegel bestätigter Schuldschein über zwei Mark, unterschrieben am 15. Mai 1916 vom Neu-Ulmer Bürgermeister Kollmann. Empfängerin ist die Schülerin Agnes Strobel, die bei einer „Sammelzeichnung der Schüler Neu-Ulms“ diesen Betrag abgegeben hat. Der Zettel garantiert ihr die Rückgabe plus 40 Pfennig Zinsen am 1. April 1920.

Hat sie ihr Geld wiederbekommen? Wohl nicht, sagt Seitz, der den Zettel als Zehnjähriger bei als Buchzeichen in einer Altpapiersammlung gefunden hat. Aber der Schuldschein zeigt, wie prekär die Lage knapp zwei Jahre nach Kriegsbeginn und über zwei Jahre vor seinem Ende bereits war. Die glorreichen Zeiten, als 1912 noch Tausende zur 100-Jahr-Feier des Königlich Bayerischen 12. Infanterie-Regiments nach Neu-Ulm geströmt waren, gehörten längst der Vergangenheit an, als die Feldpost-Briefe aus der Heimat mit dem Stempel „Zurück. Vermisst“ zum Absender zurückkehrten.

Zuvor noch hatten Postkarten von den gewaltigen Ulmer Kasernen, von Schießübungen im Lehrer Tal, von der Abfahrt der Soldaten an die Front und von den ersten eingetroffenen russischen Kriegsgefangenen auf den Bahnhöfen Ulm und Neu-Ulm Siegesgewissheit ausgestrahlt. Die hielt jedoch nicht lange an, wie jene Ansichtskarte vom 13. Juli 1916 zeigt, in der Soldaten in einem Wald angekohlter und zerschossener Baumstämme stehen. Sie trägt den Kommentar: „Hier hört alles Denken und Vernunft auf.“

Die Fotos von den zurückkehrenden Truppen am Ende des Krieges strahlen nichts Heroisches mehr aus. Die Ausstellung informiert auch über rebellisches Verhalten mancher Soldaten gegenüber ihren Vorgesetzten.

Doch zur offenen Rebellion kam es in der Doppelstadt nicht. Im Gegenteil: In Ulm rekrutierte Oberst Franz Ritter von Epp April 1919 Freiwillige für das berüchtigte, nach ihm benannte Freikorps, das in der Folge die Münchner Räterepublik blutig niederschlagen sollte.

Und 1925, sieben Jahre nach Kriegsende, marschierten durch Neu-Ulms Ludwigstraße wieder stolz die Kameraden des ehemaligen 12. Königlich Bayerischen Infanterie-Regiments. „Sie haben nichts dazugelernt“, staunt Seitz. „Wie passiert sowas?“ Wenn die Ausstellung das Nachdenken über diese höchst aktuelle Frage befördere, habe sie ihr Ziel erreicht.

Info Die Ausstellung „100 Jahre Kriegsende 1918“ ist noch bis zum 1. Dezember in der Stadtbücherei in Neu-Ulm, Heiner-Metzger-Platz 1, zu sehen. Geöffnet ist Di, Mi, Fr. 10 bis 18 Uhr, Do. bis 20 Uhr, Sa von 10 bis 13 Uhr.