Nun also doch: Die Neu-Ulmer Filiale der Hechinger Bäckereikette Sternenbäck wird geschlossen. Das hat das Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt. Die Gruppe mit zuletzt 220 Filialen in sechs Bundesländern hatte infolge der Corona-Pandemie massiv Umsatz eingebüßt und war in ein Schutzschirmverfahre...