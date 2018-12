Meinung Kommentar zum Stadtfest 2019 in Neu-Ulm: Gestärktes Wir-Gefühl

Neu-Ulm / Edwin Ruschitzka

Die Neu-Ulmer 2019 ganz direkt in die Feierlichkeiten zur Stadterhebung vor 150 Jahren einzubinden, war ein kluger Schachzug und ein erfolgreicher zugleich, wie man hört. 29 so genannte Bürgerprojekte wurden ausgesucht, es hätten deutlich mehr sein können, heißt es.

Gut gemacht! Denn die Stadterhebung ist kein Fest, an dem sich die Politiker, also der OB und die Stadträte, in Szene setzen und sich feiern lassen, auch wenn die Verlockungen ein Jahr vor den Kommunalwahlen groß sein sollten. Es ist ein Fest für alle Bürger, das sicher auch nicht dafür genutzt werden darf, für die Kreisfreiheit zu trommeln. Auch wenn die Wahlen und die angestrebte Trennung vom Landkreis wichtige Themen sind, sollten sie während der Feierlichkeiten außen vor bleiben. Das große Fest soll bunt werden und das Wir-Gefühl in Neu-Ulm stärken. Und dabei hat der Wahlkampf, haben die Nuxit-Nickligkeiten nichts verloren.

Das Wir-Gefühl zu stärken ist ein hehres Ziel, an dem es über das Stadtfest hinaus zu arbeiten gilt. Denn allzu oft präsentiert sich die Stadt nicht als Einheit. Es dominieren die Stadtteilinteressen, also die Pfuhler, die Burlafinger, die Offenhausener, die Ludwigsfelder. Das macht die Arbeit im Stadtrat mitunter schwer, auch wenn die Innenstadt in den vergangenen Jahren substanziell aufgeholt hat. Sie hatte es auch nötig.

