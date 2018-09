Jubilarin Gesellige Wiblingerin ist Fußballfachfrau

Ulm / Roland Schütter

Maria Dobrescu ist ein Familienmensch, damit steht sie ganz in der Tradition der Banater Schwaben. Heute wird die in Rumänien geborene und in Wiblingen lebende Frau 90 Jahre alt.

Mit einer Schwester wuchs sie auf dem Hof der Großeltern auf. „Wir hatten eine gute Kindheit in schöner Natur“, erzählt die Jubilarin. Sie machte eine Schneiderlehre und arbeitete in ihrem Beruf. 1949 heiratete sie ihren Mann Benjamin und gründete mit ihm eine Familie. 1963 gingen sie für eineinhalb Jahre nach Nordkorea, weil der Gatte dort eine Fabrik für Rohre aufzubauen hatte. 1981 konnte sie als deutschstämmige Wittwe nach Ulm ausreisen.

Maria Dobrescu war immer auf Trab, stets kam jemand und wollte etwas von ihr, darum kam nie Langeweile auf, auch heute nicht. Später pflegte sie ihre Schwiegereltern. Die Jubilarin ist gesellig und lacht gerne in netten Runden, telefoniert mit Freunden und Bekannten. Dazu trägt auch bei, dass sie im Haus ihrer Tochter Olga lebt und die Gesellschaft genießt. Um Enkel Benjamin kümmerte sie sich von klein an, spielte mit ihm und erledigte später die Hausaufgaben. Sie freut sich, wenn er sie besucht und dann seine Frau Claudia und die elfjährige Hündin Cindy mitbringt, eine Yorkshire-Dame, die sie innig liebt.

Handarbeit war früher ihre Leidenschaft. So entstanden Pullover sowie Socken für die ganze Familie. Auch im Garten war die Wiblingerin tätig und erledigte alles, was dort anfiel. Gerne fährt sie zum VdK Altentreff nach Ulm, liest regelmäßig die Bibel und die Zeitung.

Fit ist sie beim Thema Fußball: Rund um die Länderspiele kennt sie sich bestens aus und informiert ihre Lieben. Ihren runden Geburtstag feiert sie nun heute im Kreise ihrer Familie in Wiblingen.