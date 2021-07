Vor gut einem Jahr gab es Eis-Gutscheine für die Kinder, die sich am Bauzaun am Burlafinger Dorfplatz die Nase platt drückten. Und zwar vom Chef der Baufirma Nägele höchstpersönlich. Nun kann Geschäftsführer Florian Aicham wieder eine gute Nachricht für Kinder, aber auch für Erwachsene verkünden: In den Neubau wird ein Eiscafé einziehen.

Im Frühjahr soll der Gastronomiebetrieb in einer der drei Gewerbeflächen im Erdgeschoss eröffnen....