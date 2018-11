Grundschule Fußballverein gegen Standort Iselhalle

Burlafingen / Edwin Ruschitzka

In der städtischen Informationsveranstaltung zum Neubau der Grundschule in Burlafingen gab es keinen Widerspruch gegen den von der Stadtverwaltung ins Auge gefassten Standort an der Iselhalle. Jetzt hat der FC Burlafingen sich an die Fraktionen im Stadtrat gewandt und Position bezogen: „Der Wegfall des Spielplatzes und Bolzplatzes bedeutet, den Kindern und Jugendlichen ein Freizeitangebot zu nehmen.“ Burlafingen und der FC würden zudem einen Festplatz für sportliche und kulturelle Veranstaltungen verlieren, heißt es in dem Brief der Vereinsvorstandschaft und des Vereinsausschusses. Dem FC Burlafingen steht der CSU-Stadtrat Erich Niebling vor.

Wie berichtet, wurde in den Ausschüssen des Neu-Ulmer Stadtrats schon mehrfach über den Neubau der dann 3,5- bis 4-zügigen Grundschule gesprochen. Die Stadtverwaltung hatte mehrere Standorte vorgeschlagen, sich allerdings für jenen an der Iselhalle ausgesprochen, weil das Grundstück sofort verfügbar sei. Die Stadträte wollten allerdings, dass auch zwei Standorte im Osten, Steigäcker Nord und Süd genannt, vertiefend untersucht werden. Die Ergebnisse werden in der Sitzung des Stadtrats am 28. November vorgestellt.

Der FC Burlafingen wünscht sich, dass seine Argumente in die Entscheidung der Stadträte einfließen. Das städtische Trainingsgelände und die Vereinszeiten in der Iselhalle seien schon jetzt ausgelastet. Der FC werde keine neuen Jugendlichen mehr aufnehmen können, sollte der Standort Iselhalle verwirklicht werden. Denn: Auch die Grundschulkinder würden verstärkt in die Iselhalle drängen, deshalb könne der FC dort Nachmittagsstunden nicht nutzen.

Mehr noch: Sollte der Bolzplatz wegfallen, auf dem auch Freizeitturniere stattfinden, würden die Trainingsplätze zum Bolzen genutzt werden. Wodurch diese noch stärker abgenutzt würden als bisher. Kürzlich seien erst die Zäune am Kunstrasenplatz erhöht worden, damit dort nicht gebolzt wird.

FC für eigene Schulsporthalle

Für die FC-Verantwortlichen ist klar: Eine eigene Schulsporthalle wäre sinnvoll, um die schon ausgelastete Iselhalle zu entlasten. Platz für so eine Halle gibt es aber nur, wenn sich die Stadträte für einen Standort im Osten aussprechen. In Steigäcker Nord fehlen allerdings die Grundstücke, in Steigäcker Süd muss erst noch Baurecht geschaffen werden. Das, so die Stadtverwaltung, werde den dringend notwendigen Neubau der Schule verzögern und die Zeiten des Unterrichts in Containern verlängern. Deshalb wird auch der Standort Iselhalle bevorzugt.