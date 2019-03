Themen in diesem Artikel Unwetter

Der DWD warnt vor Unwetter und starken Windböen, daher haben Weißenhorn und Munderkingen ihre für Sonntagabend geplanten Funkenfeuer abgesagt.

Über Facebook bedankt sich die Stadt Weißenhorn bei allen Helfern und Kindern, die bereits viel Mühe in den geplanten Fackelumzug und das Funkenfeuer gesteckt hatten. „Danke an alle, die viel Zeit und Mühe investiert haben, danke auch an alle Kinder der Grundschulen, die heute Lieder und Gedichte vortragen wollten“, heißt es in dem Facebook-Post.

Munderkingen sagt Funkenfeuer ab

Auch Munderkingen hat das Funkenfeuer wegen des starken Windes abgesagt. Dennoch lädt der Verein ab 15 Uhr zum Kaffee und Kuchen.

Funken glühte in Wullenstetten

Die Wullenstetter hatten gestern Abend mehr Glück mit dem Wetter. Mit Fackeln und Musik zogen sie zum Kugelesberg, um ihren Funken anzünden. Impressionen gibt es hier:

