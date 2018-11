Aktion Flyer gegen Hundekot auf Wiesen

Neu-Ulm / Franz Glogger

Hundekot gehört in die Tüte und nicht auf die Wiese. Dafür wirbt der Bauernverband mit einer Broschüre.

Nicht immer spielt das Wetter so mit, dass Bauern und somit ihre Tiere saftiges Gras bekommen. Worauf aber speziell Hundebesitzer Einfluss haben ist, die Weide durch Hundekot zu verschmutzen. „Der gehört einfach nicht auf den Teller unserer Rinder“, sagt Christiane Ade. Die Vorsitzende der Kreis- und Bezirksbäuerinnen bewirtschaftet mit ihrem Mann einen Milchviehbetrieb in Gerlenhofen und stellte dieser Tage einen Flyer vor, mit dem für ein gutes Miteinander von Hundehaltern und Landwirten geworben wird.

Krankheiten bei den Kühen

Der Leiter des Tiergesundheitsdienstes Günzburg Alexander Ignatius erläutert was passieren kann, wenn von Parasiten, Salmonellen und Bandwürmern verunreinigte Hinterlassenschaften von Bello und Co von den Tieren aufgenommen werden. Das reiche von Verdauungsstörungen über Euterentzündungen bis zu Totgeburten bei trächtigen Kühen. Für den Landwirt bedeute das dann finanzielle Einbußen wie Milchliefersperre und zusätzliche Tierarztkosten.

In dem mit „Charme und Witz“ aufgemachten Flyer, wie Landrat Thorsten Freudenberger bei der Vorstellung anmerkte, kommt auch Kuh „Berta“ zu Wort. Wenn sie auf der Weide frisst, mache sie eigentlich um Hundekot, wie um die eigenen Fladen, einen großen Bogen. Schwieriger sei das mit dem Aussortieren, wenn gemähtes Gras auf den Futtertisch kommt. „Dann werde ich krank“, sagte Berta und mahnt Bello: „Also raus aus meinem Essen!“

Besitzer haben Verantwortung

An dem Flyer mitgewirkt hat auch der Leiter einer Neu-Ulmer Hundeschule Martin Döhler. Das wesentliche Ziel einer Hundeausbildung sei ein möglichst reibungsloses Zusammenleben von Mensch und Hund. Hierzu gehöre auch, dass das „Team Mensch Hund Berta und ihre Freundinnen nicht gefährdet“. Kreisobmann Andreas Wöhrle ist es wichtig „nicht mit erhobenem Zeigefinger und rechthaberisch“ aufzutreten, sondern aufzuklären, warum Hundekot nicht auf die Wiesen gehören. Das sei mit dem Flyer bestens gelungen, sagte Freudenberger im Namen des Landkreises, der die Kosten übernimmt. „Ich mag Hunde und ich mag Hundebesitzer. Wir haben aber gern unseren Beitrag dafür geleistet aufzuklären, welche Verantwortung ihre Besitzer haben“, sagte der Landrat.

Info Der Flyer wurde in einer Auflage von 15.000 Stück gedruckt. Er liegt unter anderem beim Landratsamt aus, in Tierarztpraxen und wurde an die Gemeinden verschickt. Von dort aus soll er mit dem Hundesteuerbescheid an die Besitzer gehen.

