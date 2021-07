Mit einem Gerätekraftwagen, also einer rollenden Werkstatt ist die sogenannte Bergungsgruppe des Technischen Hilfswerks (THW) Neu-Ulm ins Überschwemmungsgebiet in den Kreis Ahrweiler gefahren. Die Flut am 14. Juli hatte zahlreiche Gebäude mit sich gerissen, ganze Dörfer zerstört. Welche Arbeiten stehen jetzt an, nachdem die größten Schlammmassen beseitigt sind?

„Wir sind gerade im Dorf Insul und schneiden ein Loch in einen vollen Öltank,...