Liveticker Fliegerbombe in Neu-Ulm erfolgreich entschärft

Die 500-Kilo-Fliegerbombe in Neu-Ulm ist erfolgreich entschärft worden. rund 12.600 Bewohner können wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Ereignisse des Tages in unserem Liveticker.

Bei Bauarbeiten war in Neu-Ulm erneut ein Blindgänger gefunden worden. Die 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe wurde am Sonntag entschärft. Dafür mussten in der Neu-Ulmer Innenstadt rund 12.600 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

In unserem Liveticker gibt’s alle Ereignisse rund um die Evakuierung und Entschärfung der Bombe zum Nachlesen:

Stefan Czerwinka, der Einsatzleiter des Bayerischen Roten Kreuzes, zieht ein positives Fazit. #nubombe pic.twitter.com/VEYx8wXZex — Südwest Presse (@SWPde) March 18, 2018

Die Entschärfung der Neu-Ulmer Bombe war erfolgreich aber offenbar nicht ganz so einfach, wie es scheint...



Die Neu-Ulmer Bombe: 500 Kilo schwer, eineinhalb Meter lang - und jetzt gefahrlos. Dank Roger Flakowski (links) und Martin Radons.

Die Neu-Ulmer Bombe: 500 Kilo schwer, eineinhalb Meter lang - und jetzt gefahrlos. Dank Roger Flakowski (links) und Martin Radons. © Foto: Lars Schwerdtfeger

Langsam kehrt in Neu-Ulm wieder Normalität ein...



Erleichterung bei allen Beteiligten:



Die Oscars sind zwar schon vorbei, trotzdem können auch wir aufgrund der Zeichenbegrenzung nicht ausreichend danke sagen.



Danke an Feuerwehr, Rettungsdienst und THW! Und auch ein besonderer Dank an alle Betroffenen für den reibungslosen Ablauf! #NeuUlm #Fliegerbombe — Polizei Schwaben S/W (@PolizeiSWS) 18. März 2018

Alle Verkehrssperren sind wieder aufgehoben worden, es läuft alles wieder regulär. #NeuUlm #Fliegerbombe — Polizei Schwaben S/W (@PolizeiSWS) 18. März 2018

Die Feuerwehr gibt offizielle Entwarnung:



Jetzt auch offiziell in den Straßen von #NeuUlm #nubombe ist entschärft, Menschen können zurück in ihre Wohnungen. #Fliegerbombe pic.twitter.com/wqEgAgzMsh — Südwest Presse (@SWPde) March 18, 2018

Rund 600 Einsatzkräfte waren heute in Neu-Ulm tätig. Ein erstes Fazit der Stadt fällt positiv aus: „Die Evakuierung verlief gut und ohne besondere Vorkommnisse“, verkündet Pressesprecherin Sandra Lützel.

Die Polizei beginnt bereits, die Straßensperren abzubauen. Die Bewohner können also wieder in ihre Wohnungen zurück.

Jetzt ist die Entwarnung auch offiziell:



Die Bahn hat die Strecke zwischen Ulm und Neu-Ulm wieder freigegeben, die Züge fahren wieder. Das hat die Pressestelle der Bahn mitgeteilt. Eine offizielle Meldung der Polizei für eine erfolgreiche Entschärfung der Bombe steht noch aus.

Der Neu-Ulmer Oberbürgermeister Gerold Noerenberg informiert zum aktuellen Stand. Zuvor war er gemeinsam mit dem Sprengmeister per Hubschrauber über das Sperrgebiet geflogen:

Die Entschärfung der #Fliegerbombe in #NeuUlm läuft. Sobald diese abgeschlossen ist, werden wir euch umgehend informieren. — Polizei Schwaben S/W (@PolizeiSWS) 18. März 2018

Aktuell fliegt ein Helikopter von uns über das Gebiet, um sicherzugehen, dass niemand mehr im Sicherheitsbereich ist. #NeuUlm #Fliegerbombe — Polizei Schwaben S/W (@PolizeiSWS) March 18, 2018

Die Evakuierung des Gefahrenbereichs ist abgeschlossen. Jetzt besprechen die Verantwortlichen das weitere Vorgehen, sagt Sandra Lützel von der Stadt Neu-Ulm. Ein Polizeihubschrauber ist jetzt ebenfalls im Einsatz und kreist über der Stadt.

Die Bahn sperrt in rund zehn Minuten die Strecke komplett. Dann darf kein Zug mehr zwischen Ulm und Neu-Ulm fahren.

Der Zeitpunkt der Bomben-Entschärfung rückt näher...



Die Evakuierung befindet sich in den letzen Zügen - danke an alle betroffenen Bürger für euer Verständnis! #NeuUlm #Fliegerbombe pic.twitter.com/2oZc5sPVc6 — Polizei Schwaben S/W (@PolizeiSWS) 18. März 2018

Erste Entwarnung in Neu-Ulm: Am Verdachtspunkt hat der Suchtrupp keine zweite Bombe gefunden. Die Experten haben bis in eine Tiefe von fünfeinhalb Metern gegraben, dort aber nur Bauschutt gefunden, sagt Sandra Lützel von der Stadt Neu-Ulm.

Eine zweite Bombe wurde in #NeuUlm nicht gefunden, folglich wird heute nur eine #Fliegerbombe entschärft. — Polizei Schwaben S/W (@PolizeiSWS) 18. März 2018

Die Feuerwehr fährt noch immer durch #NeuUlm und bittet Menschen, sich aus dem Gefahrenbereich der #nubombe zu entfernen. pic.twitter.com/CE5SnZCchD — Südwest Presse (@SWPde) March 18, 2018

Inzwischen sind rund 250 Personen in der Aufenthaltsstelle in der Turnhalle der Weststadtschule (Schießhausallee 7) eingetroffen – „ein bunter Querschnitt der Neu-Ulmer Bevölkerung“, sagt Rolf Vogelmann vom Bayerischen Roten Kreuz. Platz gibt es hier für rund 500 Personen. Die kleinen Gäste werden von Erziehern in einer Kinderecke betreut, für Verpflegung ist gesorgt. Es gibt Linsen mit Spätzle oder Tomatensoße. Insgesamt sind momentan rund 200 ehrenamtliche Helfer im Einsatz, 50 weitere stehen in Weißenhorn, 200 in Günzburg auf Abruf bereit.

Rund 250 Personen haben sich bisher in der Aufenthaltsstelle der Weststadtschule eingefunden. © Foto: Tobias Herrmann

Rund 200 Helfer des Bayerischen Roten Kreuzes sind derzeit im Einsatz. © Foto: Tobias Herrmann

Für Verpflegung ist gesorgt. © Foto: Tobias Herrmann

Unsere Reporter sind nicht die Einzigen:

Das Medieninteresse an der Entschärfung ist hoch. Aktuell sind zahlreiche Journalisten gemeinsam mit der Polizei im Sperrgebiet unterwegs und berichten von vor Ort. © Foto: Ute Gallbronner

Die meisten Fahrgäste scheinen über die #nubombe informiert. Einige Reisende Richtung Günzburg und Memmingen aber werden überrascht und müssen in Ulm in den Schienenersatzverkehr. pic.twitter.com/9fXaKORXS4 — Südwest Presse (@SWPde) March 18, 2018

Am Bahnhof in Ulm war gegen 11.30 Uhr geschäftiges, aber keineswegs hektisches Treiben zu beobachten. Bahnmitarbeiter wurden in Beschlag genommen – egal ob persönlich am Bahnsteig oder am Telefon an der Information, häufigste Frage: „Wo geht es denn hier zum Schienenersatzverkehr?“ Die meisten Fahrgäste aber schienen informiert und hatten sich entweder gegen eine Reise mit der Bahn in Richtung Günzburg oder Memmingen entschieden oder Ulm umfahren.

Zug fällt aus, Schienenersatzverkehr, Verspätungen: Die #nubombe hat auch Auswirkungen auf den Verkehr der #Bahn. Besonders viele „Gestrandete“ gibt es am Bahnhof Ulm aber nicht. pic.twitter.com/kMDYXDcdSo — Südwest Presse (@SWPde) March 18, 2018

Kurzes Update vom Verdachtspunkt – also der Stelle, an dem eine zweite Bombe vermutet wird: Der Suchtrupp hat sich bis auf fünf Meter Tiefe vorgegraben, bisher aber noch nichts gefunden.



Laut Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg „läuft die Evakuierung nach Plan. Die Polizei klingelt jetzt an jeder Wohnung“. Und sorgt zusätzlich dafür, dass keine ungebetenen Besucher in die leeren Wohnungen einsteigen.

Oberbürgermeister Noerenberg macht sich vor Ort ein Bild von der Lage in der Weststadtschule, wo sich etwa 250 Evakuierte befinden. #nubombe pic.twitter.com/mCyNhFHVmL — Südwest Presse (@SWPde) March 18, 2018

Der Neu-Ulmer Oberbürgermeister Gerold Noerenberg informiert über den aktuellen Stand. Alle weiteren Neuigkeiten in unserem Liveticker: https://t.co/hX8q7JndYu #nubombe pic.twitter.com/o4X7dVOs0M — Südwest Presse (@SWPde) March 18, 2018

Bereits vor rund zwei Wochen, am 2. März, ist ein Blindgänger in dem Neu-Ulmer Baugebiet geborgen worden. Im Umkreis von 200 Metern mussten die Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Bei der Entschärfung waren 300 Einsatzkräfte vor Ort.



Damit das Warten leichter fällt, gibt es jetzt offenbar die ersten Spezialangebote für Evakuierungs-Betroffene: So kosten alle Kinovorstellungen im Dietrich-Theater Neu-Ulm vor 12 Uhr nur 5 Euro, das Bootshaus in Ulm lädt Neu-Ulmer auf einen kostenlosen Espresso oder Kaffee ein.

Bisher läuft in Neu-Ulm alles nach Plan. Wenn dann später mit der Entschärfung der Bombe begonnen wird, muss nicht nur der Gefahrenbereich geräumt sein – es dürfen auch keine Züge mehr fahren. Sie werden angehalten. Auch Flugzeuge und Hubschrauber dürfen dann nicht mehr über die Sicherheitszone fliegen, das sollte aber eher ein marginaler Problem sein.

Alles läuft nach Plan - die einzelnen Blöcke werden nach und nach evakuiert, zusätzlich gibt es im Sicherheitsbereich Lautsprecherdurchsagen. Auch die Anlaufstellen füllen sich und denkt bitte daran, dass es Minusgrade hat! #NeuUlm #Fliegerbombe — Polizei Schwaben S/W (@PolizeiSWS) 18. März 2018

Die Aufenthaltsmöglichkeit in der Turnhalle der Weststadtschule (Schießhausallee 7) ist aktuell zu gut einem Drittel gefüllt. Platz gibt es dort also noch genug. Das berichten unsere Reporter vor Ort.

Warten, bis die Bombe entschärft ist: In der Turnhalle der Weststadtschule gibt es noch genügend Platz. © Foto: Lars Schwerdtfeger

Freiwillige Helfer kümmern sich um die Menschen in der Weststadtschule. © Foto: Lars Schwerdtfeger

Eine Gruppe rund um den Sprengmeister ist bei der Grabung nach einer zweiten Bombe am Verdachtspunkt bei einer Tiefe von drei Metern angekommen. Gebuddelt wird mindestens so tief, bis die geplante Tiefe der Baustelle erreicht ist.

Zusätzlich zur Fliegerbombe, die entschärft wird, befindet sich auch ein sogenannter Verdachtspunkt auf dem Gelände des Südstadtbogens. Ob es sich hierbei um einen Blindgänger handelt, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Experten beginnen jetzt, das Fundstück auszugraben. Ob sie dabei ein altes Fahrrad oder tatsächlich eine weitere Bombe finden, wird sich zeigen.

Auch Raphael ist unter den Evakuierten in der Weststadtschule. Den Gedanken, dass eine Bombe in der Nähe liegt, findet er spannend. #nubombe pic.twitter.com/cgb8s9JciA — Südwest Presse (@SWPde) March 18, 2018

Auch der Busverkehr in Neu-Ulm wird natürlich umgeleitet.

Folgende Haltestellen entfallen: Neu-Ulm Allgäuer Ring, Amtsgericht, Donaucenter, Donauklinik, Escheugraben, Fachoberschule, Gartenstraße, Maximilianstraße, Meininger Allee, Memminger Straße, Parkstraße, Petrusplatz, Rathaus, Riedstraße, Schützenstraße, Steubenstraße, Wiblinger Steig, ZUP sowie Ulm Herdbruckerstraße.

Die geänderten Routen:

Linie 5: Aus Ludwigsfeld kommend werden die Busse ab Haltestelle „Neue Hochschule“ über die Wileystraße, Bradleystraße, Ringstraße, Reuttier Straße, Gänstorbrücke, Neue Straße zum Ulm Hauptbahnhof umgeleitet. Von Hauptbahnhof Ulm in Richtung Ludwigsfeld ist die Linienführung identisch.



Linie 73: Aus Ludwigsfeld kommend werden die Busse ab Kreuzung Europastraße/Memminger Straße (ab Haltestelle „Arena“) über die Europastraße und Adenauer Brücke zum Ulm ZOB umgeleitet. Von ZOB in Richtung Ludwigsfeld ist die Linienführung identisch.



Linie7: Aus Jungingen kommend endet die Linie 7 an der Haltestelle „Ehinger Tor“. Weitere Haltestellen bis Willy-Brandt-Platz entfallen. In Richtung Jungingen beginnt die Linie am „Ehinger Tor“.



Linie 70: Von Ulm ZOB West kommend werden die Busse direkt über die Adenauer Brücke und Wiblinger Straße in Richtung Wiblingen umgeleitet. Aus Wiblingen kommend unveränderte Linienführung über die Adenauer Brücke zum Ulm ZOB.



Linie 77: Aus Hittistetten kommend werden die Busse ab Haltestelle „Waldeck“ über die Reuttier Straße, Gänstorbrücke, Neue Straße zum Ulm ZOB umgeleitet. Von Ulm ZOB in Richtung Hittistetten identische Linienführung.



Linien 78: Aus Finningen kommend werden die Busse ab Haltestelle „Waldeck“ über die Reut-tier Straße, Gänstorbrücke, Neue Straße zum Ulm ZOB umgeleitet. Von Ulm ZOB in Richtung Finningen identische Linienführung.



Linien 84/85/88/850: Aus Pfuhl kommend werden die Busse ab Kreuzung Reuttier Straße/Augsburger Straße bzw. Reuttier Straße/Bahnhofstraße direkt über die Gänstorbrücke, Neue Straße zum Ulm ZOB umgeleitet. Von Ulm ZOB in Richtung Pfuhl/Burlafingen identische Linienführung.

Bahnverkehr

Die Züge der Deutschen Bahn halten seit 8 Uhr nicht mehr am Neu-Ulmer Hauptbahnhof, sondern fahren direkt weiter in Richtung Ulm.

Noch ein bisschen Hintergrundwissen: Dass Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden werden, ist gar nicht so außergewöhnlich. Unser Kollege Tobias Herrmann hat mal zusammengefasst, wie solche Bomben von den Profis entschärft werden.



Ablösung im Stundentakt: Trotz eisiger Kälte sind die Polizistinnen der Bereitschaftspolizei aus Eichstätt guter Dinge. Nach einer Stunde auf der Straße geht’s eine Stunde zum Aufwärmen.



Polizeisperre in Neu-Ulm. © Foto: Lars Schwerdtfeger

Jetzt unterstützt auch die Feuerwehr die Evakuierungsarbeiten: Lautsprecherwagen fahren durch Neu-Ulm und weisen mit „Achtung; Achtung... bitte verlassen Sie diesen Bereich“ auf die Räumung der Innenstadt hin.

Die Stadt Neu-Ulm geht übrigens davon aus, dass die Evakuierung nach rund sechs Stunden abgeschlossen sein wird und entsprechend mit der Entschärfung begonnen werden kann. Eine genaue zeitliche Prognose könne aber nicht gegeben werden.

Ohne die tatkräftigen Helfer wäre eine Evakuierung wie jetzt in Neu-Ulm nicht möglich:

Frau Erhart, eine der unzähligen Helfer erklärt die Notwendigkeit der Registrierung. #nubombe pic.twitter.com/Hy4DjtoBlt — Südwest Presse (@SWPde) March 18, 2018

Melissa Zigic (41 Jahre) und Jasko Zigic (19) schlendern am Neu-Ulmer Bahnhof vorbei. Sie haben keine Angst wegen der Bombe und werden den Tag bei der Schwester verbringen. „Die wohnt gleich um die Ecke“, sagt Melissa – allerdings außerhalb des Sperrbezirks.

Entspannt und besonnen - so könnte man aktuell das Verhalten der Neu-Ulmer, die ihre Wohnungen verlassen müssen, beschreiben:

Unter den Evakuierten ist auch Hakan. Der 21-jährige Informatikstudent wohnt in einem Haus direkt neben der #nubombe pic.twitter.com/qPo7moRMPF — Südwest Presse (@SWPde) March 18, 2018

Nach erfolgter Registrierung darf er sich frei auf dem Gelände bewegen, sagt Hakan. Der Informatikstudent versucht nun, zur Universität zu fahren. #nubombe pic.twitter.com/VSdqZpgMSk — Südwest Presse (@SWPde) March 18, 2018

Zwar läuft die Evakuierung an, wobei die Polizei noch anderweitig beschäftigt ist: Aufgrund der winterlichen Wetterlage kracht es derzeit an allen Ecken und Enden. Vor allem die Reuttier Straße ist spiegelglatt, berichtet unsere Reporterin vor Ort.

Die ersten evakuierten Anwohner registrieren sich in der Weststadtschule. #nubombe pic.twitter.com/wqpEoSPFuu — Südwest Presse (@SWPde) March 18, 2018

Hier die ersten Stimmen von betroffenen Bewohnern:

Jens Dyson muss seine Wohnung an der Meininger Allee verlassen. „Ich fühle mich gut informiert. Das macht alles einen professionellen Eindruck“, sagt der Mann, der sich jetzt erst noch in die Stadt begeben wird und dann den Tag in der Grundschule West verbringen wird. Ganz ohne Sorge ist er aber nicht und fragt zwei Polizisten, ob es auch einen Schutz gegen Plünderer gibt. Die Beamten konnten dem Mann diese Sorge schnell nehmen.

Für die Bewohnerinnen und Bewohner, die keine Möglichkeit haben, in die Unterkünfte zu kommen, wird ein Shuttleservice angeboten. Sammelpunkt für den Service ist der Zentrale Umsteigepunkt in Neu-Ulm. Die Polizei begleitet die Personen zum ZUP. Von hier aus werden die einzelnen Stationen angefahren.

In der #friedenstraße in #neu-Ulm: viele Parkplätze sind schon leer. Manche führen noch schnell den Hund aus. #nubombe pic.twitter.com/ViAyimz5ZF — Südwest Presse (@SWPde) March 18, 2018

Ab sofort ist der Verkehr zum und im Sicherheitsbereich gesperrt - @DB_Bahn hält seit 8 Uhr nicht mehr am Bahnhof #NeuUlm, sondern fährt direkt weiter nach #Ulm. Ab Beginn der Entschärfung wird der komplette Bahnverkehr eingestellt #Fliegerbombe pic.twitter.com/s5kofDEoAZ — Polizei Schwaben S/W (@PolizeiSWS) 18. März 2018

Für alle, die für die Zeit der Entschärfung nicht bei Verwandten, Freunden oder Bekannten unterkommen können, stellt die Stadt Aufenthaltsmöglichkeiten in der Turnhalle der Weststadtschule (Schießhausallee 7) zur Verfügung. Menschen mit eingeschränkter Mobilität werden in der Mensa der Hochschule Neu-Ulm untergebracht.

Für alle, die noch keinen Unterschlupf haben oder einen anbieten möchten, haben wir eine Facebook-Gruppe eingerichtet:



Die Polizei hat ein Hinweistelefon für die Bürger eingerichtet: (0731) 97441898. Die Nummer ist heute bis zum Einsatz-Ende erreichbar.

Erste Absperrungen der Polizei:

Die Polizei sperrt den Gefahrenbereich in Neu-Ulm ab - hier an der Glacis-Galerie. © Foto: Lars Schwerdtfeger

Wer nicht genau weiß, ob er Sperrkreis wohnt, kann sich auf unserer Übersichtskarte einen Überblick verschaffen:

Die Polizei hat mit der Evakuierung des Gefahrenbereichs begonnen. Insgesamt müssen rund 12.600 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

In der Neu-Ulmer Innenstadt herrschte – nicht zuletzt aufgrund des erneuten Wintereinbruchs – bereits früh reges Treiben. Gegen 7.30 Uhr kratzten Anwohner in der Friedenstraße etwa kratzten ihre Fahrzeuge frei, um die Stadt zu verlassen. Die nicht zugeschneiten Flächen entlang der Bordsteine verrieten, dass viele bereits weggefahren waren. Andere gingen schnell nochmal mit ihren Hunden spazieren und wiederum Dritte zogen Trolleys oder schleppten Tüten zu der nächstgelegenen Bushaltestelle.

Guten Morgen! Heute soll in der Neu-Ulmer Innenstadt eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe entschärft werden. Der Blindgänger war am Donnerstag bei Bauarbeiten auf dem Geländes des Südstadtbogens gefunden worden. Am Freitag informierten Polizei, Rettungskräfte und Stadtverwaltung über die Entschärfung am Sonntag. Alle wichtigen Informationen finden Sie im Video: