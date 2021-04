Wer es macht, ist nun klar. Aber wann? Das steht nach wie vor in den Sternen: Die Stadt Neu-Ulm hat den ehemaligen Barfüßer-Biergarten an der Donau erneut an das Duo Michael Freudenberg und Oliver Loser verpachtet – und zwar gleich für zwei Jahre. Nun werden die erfahrenen Gastronomen (Wilder M...