Im Zuge der Corona-Krise und des zunächst zweiwöchigen Produktionsstopps im Daimler-Konzern stellt auch Evobus in Neu-Ulm die Fertigung von Setra-Omnibussen ein. Der Produktionsstopp beginnt am Montag, 23. März, und betrifft bei Setra alle 3950 Mitarbeiter. Wo ein Notbetrieb aufrechterhalten müsse, werden Vorkehrungen zum Infektionsschutz getroffen, erläuterte eine Sprecherin.

Produktionsstopp bei Setra wegen Corona: Mitarbeiter nehmen Urlaub, Gleitzeit, Freischichten

Die Mitarbeiter sollen für diese Auszeit zunächst noch vorhandenen Resturlaub aus 2019, Gleitzeit oder Freischichten und sodann neuen Urlaub aus 2020 nehmen. Evobus ist der größte industrielle Produzent in der Region Ulm und Neu-Ulm.

In Bayern gilt seit Montag der Katastrophenfall, in Baden-Württemberg seit Mittwoch ein Shutdown. Das hat neben gesellschaftlichen auch massive wirtschaftliche Auswirkungen für Betriebe in der Region.