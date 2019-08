Auf einer Sitzbank können Parkbesucher ab sofort nicht nur Platz nehmen, sondern gleichzeitig ihr Mobiltelefon aufladen und kostenlos im Internet surfen.

Möglich macht das die erste „smarte Solarbank“ in Neu-Ulm, teilt die Stadtverwaltung mit. An zwei integrierten USB-Buchsen können Smartphones aufgeladen werden. Auch kabelloses Laden von Geräten mit Induktionsfunktion ist möglich. Den Strom dafür stellt die Bank selber her – mittels Solarpaneelen, die in der Sitzfläche integriert sind. Die Bank ist zugleich ein Hotspot. Nutzer können sich dort ins „Free WLan Stadt Neu-Ulm“ einloggen und kostenfrei im Internet surfen. Die smarte Solarbank wird von der Firma Citysens aus Ulm vertrieben und kostet rund 3500 Euro.

IT-Experte zu USB-Ladestationen Wie sicher sind öffentliche Ladestationen für Smartphones? Im Neu-Ulmer Wiley steht eine Bank, an der jeder sein Handy kabellos oder per USB-Kabel aufladen kann. Ist das sicher? Wir haben nachgefragt.

