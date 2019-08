Eigentlich ist der Fall in Jedelhausen und Hausen doch einfach: Die alte Gemeindeverbindungsstraße ist kaputt, sie könnte repariert werden. Aber die Stadt Neu-Ulm bringt eine doppelt so teure Umgehung ins Spiel, die vor Ort niemand haben will, der Stadt aber Geld spart, weil es nur für den Neubau...