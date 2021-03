An der Ulmer Messe stand mal einer. Und zuletzt parkte ein E-Scooter der beliebten Marke Voi direkt auf dem Geh- und Radweg an der Donau auf Neu-Ulmer Seite. Bedeuten diese Sichtungen, dass der skandinavische Anbieter nicht nur in Augsburg und Stuttgart sondern nun auch in Ulm und Neu-Ulm vetreten i...