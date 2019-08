Der Alpaka-Lindenhof in Neu-Ulm hat in Trocknung und Mühle investiert, um den Mist seiner 160 Alpakas als Dünger zu verkaufen. Gras, Heu und Mineralfutter bekommen die Alpakas auf dem Lindenhof in Ludwigsfeld. Sie können zwischen Freilauf und Stall wählen, und die rund 160 Tiere werden regelmäßig geimpft und entwurmt. Entsprechend liefern sie bei der jährlichen Schur im Frühsommer eine schöne Wolle. Sie wird außer...