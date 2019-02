Renovierung Donaucenter in Neu-Ulm wird nicht verglast

350 Wohnungen, 500 Menschen

Hochhaus Das 16 Stockwerke zählende Wohn- und Geschäftsgebäude Donaucenter am Eingang zur Neu-Ulmer Innenstadt wurde zwischen 1971 und 1974 nach Plänen des Stuttgarter Architekten H. M. Wein erbaut. In dem markanten Gebäude gibt es 350 Eigentumswohnungen, in denen etwa 500 Menschen – sowohl Eigentümer als auch Mieter – leben.

Schlagzeilen 2012 ge-

riet das Haus wegen Legionellenbefalls der Wasserleitungen bundesweit in die Schlagzeilen – weil die Bewohner wegen der Keimgefahr monatelang nicht duschen durften. Die Legionellenbelastung ist mittlerweile zwar deutlich niedriger, aber noch nicht beseitigt.