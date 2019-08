Schlechte Nachricht für alle Freizeitbad-Fans: Im Donaubad müssen die Rutschen sowie zwei Becken vorübergehend gesperrt werden.

Rutschen-Fans und kleine Badegäste gucken im Donaubad in die Röhre. Am Montagnachmittag mussten in dem Neu-Ulmer Erlebnisbad sowohl das Kinder- und Kaskadenbecken als auch die Röhrenrutsche, die Black-Hole-Rutsche sowie die Reifenrutsche gesperrt werden.

Grund dafür sind laut Auskunft der Stadt aktuelle Probleme mit der Wasseraufbereitung. Sobald diese behoben seien, würden die Bereiche so bald wie möglich wieder freigegeben, versichert der Technische Geschäftsführer des Erlebnisbades, Jochen Weis. „Vermutlich brauchen wir aber einige Tage.“

Rabatt auf den Eintrittspreis

Kleine Entschädigung: Solang die Schließungen aufrecht erhalten werden müssen, bekommen Badegäste einen Nachlass in Höhe von 50 Prozent auf den Eintrittspreis. Freibad und Saunabereich seien nicht betroffen, dort gelten weiterhin die normalen Tarife.

