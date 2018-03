Stimmen Das sagen die Betroffenen zur Evakuierung

Neu-Ulm / uwe

Raus aus der Wohnung, und das ausgerechnet an einem kalten Sonntag. Die meisten Bewohner haben es mit Fassung getragen.

Raus aus der Wohnung, und das ausgerechnet an so einem kalten Sonntag. Die meisten evakuierten Bewohner haben es mit Fassung getragen. Ümit Özdemir war unter den ersten Evakuierten, die schon vor 8.30 Uhr mit dem Bus in die Weststadtschule gekommen sind. Wie die meisten anderen, die sich hierher zum offiziellen Evakuierungsraum gekommen sind, nimmt er es gelassen: „Da kann man nichts machen, wenn so etwas ist. Schön ist das sicher nicht. Aber hier ist’s immerhin warm und sicher.“

Ümit Özdemir löffelt unterdessen seine Tomatensuppe, die er von den Helferinnen des Bayerischen Roten Kreuzes entgegen genommen hat. Im Einsatz sind hier Ortsgruppen aus dem südlichen Landkreis. Margot Maier schöpft mit ihren Kolleginnen aus zwei großen Töpfen. „Es gibt Tomatensuppe und Linsen mit Spätzle“, erklärt sie: „Wir sind seit 7 Uhr hier im Einsatz. Erst haben wir Kaffee verteilt, jetzt das Mittagessen.“ Die Linsen wurden in der mobilen Küche der Ortsgruppe Altenstadt gekocht.

Familie Fischer wollte eigentlich kurz entschlossen mit den elf und sieben Jahre alten Kindern in den Europapark fahren. Aber das Wetter war ihnen dann doch zu schlecht. So gönnte sich das Ehepaar am Sonntagfrüh um neun ein ausgiebiges Frühstück beim Bäcker und befand sich damit in bester Gesellschaft. Die beiden Kinder hatte das Paar schon am Samstag zu den Großeltern gebracht. „Wir gehen jetzt gemütlich shoppen nach Senden. Da ist verkaufsoffener Sonntag“, sagt Elena Fischer und hofft, dass sie am frühen Abend wieder in die Wohnung können.

Die beiden Kinder hätten ganz unterschiedlich auf die Evakuierung reagiert: „Wir haben ihnen gesagt, dass eine alte Bombe gefunden worden ist. Der Kleine wollte sie gleich sehen, aber die Große ist ziemlich ängstlich geworden.“ Zumal, als der Uropa von den Bombennächten erzählt habe. „Da ist das für die Kinder schon ziemlich konkret geworden. Er war da gerade mal so alt wie sie jetzt, zuckt aber heute noch zusammen, wenn irgendwo eine Sirene losgeht“, sagt die 28-Jährige.