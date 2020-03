Im Landkreis Neu-Ulm ist die Zahl der bestätigten Corona-Fällen von Donnerstag auf Freitag von fünf auf acht angestiegen. Das teilte der Leiter des Gesundheitsamts, Martin Küfer, mit. Zwei der Patienten werden stationär behandelt. Einer ist in der Neu-Ulmer Donauklinik, einer auf der Intensivstation im Weißenhorner Krankenhaus. Dabei handle es sich um einen Mann deutlich über 70 Jahre, dem „es den Umständen entsprechend schlecht“ ginge. „Zu den bestätigten Corona-Fällen gehören mehr als 100 Kontaktpersonen, die wir verfolgen“, informierte Küfer. Diese Zahl habe sich binnen eines Tages fast verdoppelt.

Was das Besuchsverbot in Krankenhäusern betrifft, berichtet Stiftungsdirektor Marc Engelhard „teils von Unverständnis der Angehörigen“. Aber es gehe um den bestmöglichen Schutz von Patienten und Mitarbeitern und Angehörigen, betonte er. Was die medizinische Versorgung betrifft, sagte Engelhard, dass zu den sechs vorhandenen Beatmungsgeräten in den Stiftungsklniken 14 weitere bestellt worden sind.