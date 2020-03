Am Freitag wurde die erste Coronavirus-Infektion im Kreis Biberach bestätigt. Ein 43-Jähriger war positiv getestet worden. Am Mittag gab die Stadtverwaltung Laupheim bekannt, dass mehrere Bildungseinrichtungen am Montag geschlossen bleiben. „Aufgrund verstärkter Verdachtsfälle bezüglich des Coronavirus und auf Anraten des Gesundheitsamtes, bleiben am Montag, 9. März folgende Einrichtungen geschlossen“, heißt es in einer Pressemeldung.

Diese Schulen in Laupheim bleiben geschlossen

Konkret betroffen sind davon:

Friedrich-Adler-Realschule Laupheim

Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim

Grundschule Untersulmetingen

Kindergarten St. Martin Untersulmetingen

Die Einrichtungen bleiben sowohl für Schüler als auch Lehrer und Betreuer geschlossen. Ob geplant ist, Schulen und Kindergärten länger zu schließen, will die Verwaltung zeitnah mitteilen.