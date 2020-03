Das Dietrich-Theater in Neu-Ulm kämpft angesichts der wegen des nun auch in der Region Ulm und Neu-Ulm angekommenen Coronavirus dramatisch gesunkenen Besucherzahlen um seine Kinogänger. Am Dienstag startete das Neu-Ulmer Kinohaus eine Aktion gemeinsam mit seinem Restaurant „Peach Pit“. In einer Facebook-Aktion warb das Kino damit, dass man trotz des Virus „locker bleiben und sich nicht unterkriegen lassen“ wolle. Deshalb wurde zu jeder Essensbestellung ein Corona-Bier gratis ausgegeben. Und weiter wurde noch augenzwinkernd auf die ohnehin dienstags üblichen reduzierten Preise im Kino hingewiesen: „Und welcher Schwabe verpasst denn bitte den Halfprice Day im Kino?“

Coronavirus in Ulm und Neu-Ulm: Corona-Bier-Aktion des „Dietrich“ scheint anzukommen

Inwiefern die Aktion im Restaurant angenommen wurde, war am frühen Mittwoch noch nicht bekannt. Auf Facebook aber schien die Aktion gut anzukommen. Knapp 370 Likes, mehr als 120 Kommentare und 110 Teilungen des Inhalts heimste der Post ein (Stand Mittwochmorgen, 7 Uhr). Viele der Kommentare sind wohlwollend. Eine Userin etwa kommentierte am frühen Mittwoch: „Danke für das Corona Bier 4free. wir waren gestern zum Essen da! Macht weiter so! Wir kommen definitiv wieder!“ Andere kommentieren mit „Sehr coole Aktion“ oder „Galgenhumor, finde ich klasse“.

Coronavirus-Patient Null aus Göppingen macht Kino zu schaffen

Ende Februar war „Patient Null“ des Coronavirus in Baden-Württemberg bekannt geworden. Der Mann aus dem Kreis Göppingen war in den Alb-Fils-Kliniken positiv auf das Virus getestet und unter Quarantäne gestellt worden. Mittlerweile ist er wieder gesund und entlassen worden.

Für das Dietrich-Theater aber hatte die Nachricht Auswirkungen, dass der Infizierte offenbar kurz zuvor im Neu-Ulmer Kino einen Film gesehen hatte. Seither sind die Besucherzahlen nach eigener Auskunft merklich zurückgegangen.

Nach dem Bekanntwerden, dass „Patient Null“ im Dietrich-Kino gewesen war, sind die Neu-Ulmer Kinobesucher skeptisch. Das wahrscheinlich nicht zuletzt, weil mehrere nach der Nachricht ebenfalls in Quarantäne gemusst hatten.

Coronavirus in Ulm und Neu-Ulm: Zwei bestätigte Fälle

Am Dienstag waren in Ulm und Neu-Ulm die beiden ersten Coronavirus-Fälle bestätigt geworden. Unter anderem soll sich ein 12-Jähriger aus einer Ulmer Reisegruppe in Südtirol angesteckt haben.