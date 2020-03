Im Landkreis Neu-Ulm gibt es keine neuen bestätigten Coronavirus-Fälle (Stand 7.3.2020, 12:45 Uhr). Das geht aus einer Pressemitteilung des Kreises Neu-Ulm hervor. Damit bleibt es aktuell bei den zwei bestätigten Fällen, die am Donnerstag, 5.3.2020, bekannt gegeben worden waren.

Coronavirus in Neu-Ulm: Quarantäne für Kinobesucher aufgehoben

Im Fall der drei Kinobesucher mit Wohnsitz im Landkreis im Dietrich-Theater in Neu-Ulm, die vor zwei Wochen in Neu-Ulm die gleiche Vorstellung wie eine erkrankte Person aus dem Landkreis Göppingen besucht hatten, gibt es positive Neuigkeiten. Bei den drei Personen, die als enge Kontaktpersonen eingestuft worden waren, war der Rachenabstrich zum Ende der sogenannten häuslichen Absonderung negativ. Das heißt, das Coronavirus konnte nicht nachgewiesen werden. Sie haben sich nicht angesteckt. Ihre Quarantäne endet heute, 7.3.2020. Ab morgen dürfen sie ihre Wohnung wieder verlassen.

Coronavirus in Bayern: Mehr als 130 Fälle seit Ende Februar

Zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus an Schulen und Kindertagesstätten verschärft das bayerische Gesundheitsministerium die Regeln. Laut einer sogenannten Allgemeinverfügung dürfen Schüler und Kindergartenkinder nach einer Rückkehr aus Risikogebieten - wie zum Beispiel Südtirol - ab sofort für 14 Tage nicht in die Schule beziehungsweise in eine entsprechende Betreuungseinrichtung. Dies teilte das Ministerium am Samstag mit. Unterdessen stieg die Zahl infizierter Personen in Bayern weiter. Am Nachmittag meldete das Ministerium 31 neue Infektionen (Stand: 15.00 Uhr).

Die Entscheidung zu der Allgemeinverfügung sei im Einvernehmen mit dem Kultus- und dem Familienministerium getroffen worden, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). Südtirol war vom Robert Koch-Institut (RKI) als Risikogebiet eingestuft worden. In Italien gehören dazu außerdem die Region Emilia-Romagna, die Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien.

In der Allgemeinverfügung heißt es: „Schülerinnen und Schüler sowie Kinder bis zur Einschulung, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet (...) aufgehalten haben, dürfen für einen Zeitraum von 14 Tagen seit Rückkehr aus dem Risikogebiet keine Schule, Kindertageseinrichtung, Kindertagespflegestelle oder Heilpädagogische Tagesstätte betreten.“ Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums betonte, dass die Anordnung nicht befristet sei. Bei einer neuen Risikoeinschätzung werde die Verfügung gegebenenfalls aufgehoben.

Seit dem 26. Februar gab es bisher 133 neue Fälle im Freistaat. Bislang sind in Bayern damit mindestens 147 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Die ersten 14 Infizierten, die allesamt mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens in Zusammenhang standen, gelten als auskuriert.

Robert Koch-Institut erklärt Südtirol zu Risikogebiet

Im Anschluss an die Entscheidung des Robert-Koch-Instituts, Südtirol als Risikogebiet zu erklären, hatten sowohl Baden-Württemberg, als auch Ämter und Schulen in den Regionen Göppingen, Ulm und Biberach entsprechend reagiert. So wurden in Göppingen Südtirol-Rückkehrer an Schulen für 14 Tage nach Hause geschickt. Dort war am Freitag nach einem Skiurlaub ein weiterer Fall bekannt geworden. Zudem war am Freitag auch im Kreis Biberach der erste Coronavirus-Fall bestätigt worden. Am Samstag wurde diese im Kreis Biberach auf drei erhöht.