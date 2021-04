Die Corona-Situation im Kreis Neu-Ulm bleibt angespannt, besonders in den größeren Städten. Mit einer 7-Tages-Inzidenz von 290 ist die Stadt Neu-Ulm über dem landkreisweiten Wert von 203 und damit Spitzenreiter in der Region. Allein 170 neue Infektionen sind in der vergangenen Woche gemeldet wor...