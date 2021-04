Der Landkreis hat die aktuellen Corona-Zahlen für Karfreitag gemeldet. Das sind die Werte im Detail (Stand: 02.04.2021)

Dieim Landkreis Neu-Ulm ist erneut unter dem Grenzwert von 100 - wenn auch nur ganz knapp. Noch am Mittwoch, 31.03.21, hatt dieinüber 100 gelegen. Nachdem sie am Donnerstag 1.4.2021 wieder unter die Marke von 100 gesunken ist, treten keine strengeren Regeln ein. Das teilte das Landratsamt Neu-Ulm mit. Erst wenn die Inzidenz drei Tage hintereinander über 100 liegt, greift die sogenannte Notbremse in Bayern.