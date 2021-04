In Deutschland steigen die Corona-Zahlen weiter an.

Wie hoch ist die Inzidenz im Kreis Neu-Ulm am Montag, 19.04.2021?

Alle Infos zu Inzidenz und Corona-Fallzahlen im Landkreis Neu-Ulm am Montag, 19.04.2021

7-Tage-Inzidenz: 198,6

Bestätigte Fälle seit Beginn der Corona-Pandemie: 5975 (+ 35 im Vergleich zum Vortag)

Aktuell bestätigte Fälle in Quarantäne: 184

Gesamtzahl der Menschen, die verstorben sind: 104 (+ 0 im Vergleich zum Vortag)

Einwohnerzahl im Kreis Neu-Ulm: 175.204

Inzidenz über 100 – was jetzt im Landkreis Neu-Ulm gilt

Bis auf Weiteres gelten im Landkreis Neu-Ulm die Regelungen laut der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung für eine 7-Tage-Inzidenz über 100.

Neu in Quarantäne aufgrund eines bestätigten Falles befinden sich die Kontaktpersonen einer Schulklasse in Senden. Damit sind im Moment insgesamt vier Schulklassen (Neu-Ulm, Senden) in Quarantäne. Ebenfalls nach wie vor in Quarantäne befindet sich die Notbetreuung einer Kindertageseinrichtung in Neu-Ulm.