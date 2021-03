Der Kreis NU ist mit dem Beginn der Lockerungen in einer glücklichen Lage: Angesichts der niedrigen Inzidenz gelten laut Landratsamt auf Weiteres für den Landkreis Neu-Ulm die Regelungen laut der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung für eine 7-Tage-Inzidenz unter 50.

Das heißt: Die Menschen kommen in den Genuss von zahlreichen Öffnungen . Bleibt das so? Das Landratsamt weist am Montag in einer Mitteilung auf die Regel der Bayerischen Corona-Verordung hin, derzufolge bei einer Überschreitung der 50er-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder andere Regeln gelten können.