In Deutschland steigen die Corona-Zahlen weiter an.

Noch immer sind die Inzidenzen in Bayern hoch.

Wie hoch ist die Inzidenz im Kreis Neu-Ulm am Dienstag, 27.04.2021?

Alle Infos zu Inzidenz und Corona-Fallzahlen im Landkreis Neu-Ulm am Dienstag, 27.04.2021

7-Tage-Inzidenz: 218,6

Bestätigte Fälle seit Beginn der Corona-Pandemie: 6370 (+ 31 im Vergleich zum Vortag)

Aktuell bestätigte Fälle in Quarantäne: 644

Gesamtzahl der Menschen, die verstorben sind: 105 (+ 0 im Vergleich zum Vortag)

Einwohnerzahl im Kreis Neu-Ulm: 175.204

Inzidenz über 200 – was jetzt im Landkreis Neu-Ulm gilt

Am Samstag, 24.04.2021, sind die neuen Regelungen im Rahmen der bundesweiten Notbremse in Kraft getreten.

Neu in Quarantäne aufgrund eines bestätigten Falles befinden sich die Kontaktpersonen einer Schulklasse in Neu-Ulm. Für eine Schulklasse (Neu-Ulm) endet die Quarantäne heute wieder. Damit sind aktuell acht Schulklassen an acht Schulen (Illertissen, Nersingen, Neu-Ulm, Senden) von Quarantänemaßnahmen betroffen.

Für eine Gruppe einer Kindertageseinrichtung in Neu-Ulm endet die Quarantäne heute. Damit sind insgesamt vier Kindertageseinrichtungen von Quarantänemaßnahmen betroffen (Neu-Ulm, Oberelchingen, Vöhringen).