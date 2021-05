Video Corona-Lage in Deutschland: RKI-Lagebericht vom 18. Mai Mehr zum Video

Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken.

So entwickelt sich die Inzidenz in Bayern und dem Landkreis Neu-Ulm.

Alle Infos zu Inzidenz und Corona-Fallzahlen im Landkreis Neu-Ulm am Dienstag, 18.05.2021

7-Tage-Inzidenz: 121

Bestätigte Fälle seit Beginn der Corona-Pandemie: 7210 (+ 11 im Vergleich zum Vortag)

Aktuell bestätigte Fälle in Quarantäne: 428

Gesamtzahl der Menschen, die verstorben sind: 114 (+ 0 im Vergleich zum Vortag)

Einwohnerzahl im Kreis Neu-Ulm: 175.204

Neun Schulklassen sind im Landkreis Neu-Ulm in Quarantäne

Neu in Quarantäne aufgrund eines bestätigten Falles befinden sich die Kontaktpersonen einer Schulklasse in Senden. Damit sind im Moment neun Schulklassen an acht Schulen (Altenstadt, Illertissen, Neu-Ulm, Senden) von Quarantänemaßnahmen betroffen.

Neu-Ulm: 7-Tage-Inzidenz unter 165 – Diese Regeln gelten für Schulen

Ab Mittwoch, 19.05.2021, gelten neue Regelungen für die Schulen. Dann können auch die Grundschulstufen 1 bis 3 sowie die Jahrgangsstufen 5 und 6 der Förderschulen in die Klassenzimmer zurückkehren. Ebenfalls möglich wird die Öffnung von Einrichtungen zur Betreuung von Schülerinnen und Schülern in festen Gruppen (z. B. Kinderhorte). Auch Hundeschulen dürfen wieder öffnen.

LK Neu-Ulm: 7-Tage-Inzidenz unter 165 – Diese Regeln gelten für Schulen

Es gilt grundsätzlich Distanzunterricht.

In den Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Grundschulstufen, den Jahrgangsstufen 1 bis 6 der Förderschulen, der Jahrgangsstufe Q11 am Gymnasi-um sowie der 11. Jahrgangsstufe an der FOS sowie in sonstigen Abschlussklassen findet Präsenzunterricht statt. Voraussetzung ist, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Ansonsten findet Wechselunterricht statt.

Voraussetzung, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu dürfen, ist ein aktuelles negatives Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden ist.

Einrichtungen für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern (z. B. Kinderhorte) können öffnen, sofern die Betreuung in festen Gruppen erfolgt (eingeschränkter Regelbetrieb).

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen bleiben geschlossen.

Hundeschulen dürfen öffnen. Voraussetzung ist, dass der Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen allen Beteiligten gewahrt wird. Es besteht Maskenpflicht soweit der Mindestabstand nicht zuverlässig eingehalten werden kann, insbesondere in Verkehrs- und Begegnungsbereichen. Soweit die Einhaltung des Mindestabstands aufgrund der Art des Unterrichts nicht möglich ist, sind gleichermaßen wirksame anderweitige Schutzmaßnahmen zu treffen. Der Betreiber hat ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen.

Landkreis Neu-Ulm: 7-Tage-Inzidenz unter 150 – Click & Meet ab 21. Mai vielleicht wieder möglich

Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 121 hat der Landkreis Neu-Ulm heute zum vierten Mal in Folge den Wert von 150 unterschritten. Sollte dieser Wert am 19.05. erneut unterschritten werden, ist ab Freitag, 21.05.2021, wieder Click & Meet in den Ladengeschäften möglich. Das heißt, Geschäfte können nach einer vorherigen Terminbuchung wieder besucht werden. Voraussetzung ist ein negatives Testergebnis.

Diese Regeln gelten für Click & Meet

Der Betreiber hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Kunden eingehalten werden kann.

In den Verkaufsräumen, auf dem Verkaufsgelände, in den Eingangs- und Warteflächen vor den Verkaufsräumen und auf den zugehörigen Parkplätzen gilt für das Personal Maskenpflicht und für die Kunden und ihre Begleitpersonen FFP2-Maskenpflicht; soweit in Kassen- und Thekenbereichen von Ladengeschäften durch transparente oder sonst geeignete Schutzwände ein zuverlässiger Infektionsschutz gewährleistet ist, entfällt die Maskenpflicht für das Personal.

Der Betreiber hat für den Kundenverkehr ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen.

Die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden ist nicht höher als ein Kunde je 40 m² der Verkaufsfläche.

Der Betreiber hat die Kontaktdaten der Kunden zu erheben.