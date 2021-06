Die Inzidenz im LK Neu-Ulm liegt weiter stabil unter 100.

In Bayern und ganz Deutschland sinken die Corona-Zahlen.

Alle aktuellen Zahlen zu Neuinfektionen, Todesfällen, Impfung und Inzidenzwerten am Freitag im Landkreis Neu-Ulm – 04.06.2021

Inzidenz und Corona-Fallzahlen im Landkreis Neu-Ulm am Freitag, 04.06.2021

7-Tage-Inzidenz: 58,2

Bestätigte Fälle seit Beginn der Corona-Pandemie: 7575

Aktuell bestätigte Fälle in Quarantäne: 189

Gesamtzahl der Menschen, die verstorben sind: 114 (unverändert im Vergleich zum Vortag)

Einwohnerzahl im Kreis Neu-Ulm: 175.204

Neu-Ulm: 7-Tage-Inzidenz ist stabil unter 100

Der Landkreis Neu-Ulm hat am 04.06.2021 laut Robert Koch-Institut die 7-Tage-Inzidenz von 100 Fällen pro 100.000 Einwohnern erneut deutlich unterschritten.

LK Neu-Ulm: Aktuell keine Schulklassen in Quarantäne

Neu in Quarantäne aufgrund eines bestätigten Falles befinden sich die Kontaktpersonen einer Kindertageseinrichtung in Neu-Ulm. Für drei Kindertageseinrichtungen (Buch, Bellenberg, Nersingen) endeten die Quarantänemaßnahmen wieder. Damit ist aktuell eine Kindertageseinrichtung in Neu-Ulm von Quarantänemaßnahmen betroffen.

Für eine Schulklasse in Neu-Ulm endeten die Quarantänemaßnahmen wieder. Damit ist aktuell keine Schule von Quarantänemaßnahmen betroffen.