Ulm: Die 7-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des 39,4 gestiegen. Damit ist der Vorwarnstufen-Grenzwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche deutlich überschritten worden. Die Behörden melden einen starken Anstieg der Corona-Neuinfektionen im Stadtkreis: Die 7-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des Landesgesundheitsamts in Stuttgart - Stand Montag, 12.10.2020, 16 Uhr - aufgestiegen. Damit ist dervonprobinnen einer Woche deutlich überschritten worden. Ulm hatte bereits Ende August die Vorwarnstufe überschritten gehabt.

Wert für Corona-Vorwarnstufe in Ulm erneut überschritten

Wochenende bei 36,1 gelegen habe, und dass dies intern in der Verwaltung diskutiert werde. Jetzt gibt es wieder eine ähnliche Situation. Bei der Stadt Ulm hieß es am Montagabend auf Anfrage, dass der Wert im Stadtkreis Ulm bereits ambeigelegen habe, und dass dies intern in der Verwaltung diskutiert werde.

Dies habe allerdings bisher noch keine Konsequenzen im Sinne von Corona-Verordnungen oder Allgemeinverfügungen, wie bereits in anderen Städten geschehen. Denn die Überschreitung des Wertes löse in Ulm, anders als im bayerischen Neu-Ulm, keinen Automatismus aus, sagte Marlies Gildehaus, Pressesprecherin der Stadt Ulm. In Neu-Ulm ist die 7-Tage-Inzidenz zuletzt auf 38,2 gestiegen - das hat Folgen auf der anderen Seite der Donau.

Gemeinderat und Verwaltungsstab in Ulm beraten wegen Corona-Fallzahlen

intern eine Vorwarnstufe ausgelöst. Am Mittwoch werde der Anstieg der Corona-Neuinfektionen im Gemeinderat besprochen, und am Donnerstag trete dann der Verwaltungsstab zusammen, um über mögliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Und in Ulm? Wenn der Wert 3 Tage in Folge über 35 liege, werdeeine Vorwarnstufe ausgelöst. Am Mittwoch werde der Anstieg der Corona-Neuinfektionen imbesprochen, und amtrete dann derzusammen, um über mögliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung des Coronavirus zu beraten.

Überschreitung des Grenzwerts - kommen Beschränkungen in Ulm?

Dies würde erfahrungsgemäß bedeuten, dass es mögliche neue Beschränkungen, etwa für die Gastronomie oder private Feiern in Ulm frühestens zum Wochenende geben könnte. Die am Montag gestiegene 7-Tages-Inzidenz könnte die Wahrscheinlichkeit der Rücknahme von Lockerungen erhöhen. Im Alb-Donau-Kreis droht dieses Gefahr nicht, dort liegt die 7-Tages-Inziodenz bei nur 22,3.

Das sind die aktuellen Corona-Fallzahlen für den Stadtkreis Ulm

Zahl der Infektionen insgesamt: 662

Veränderung zum Vortag: +6

Fallzahl pro 100.000 Einwohner

Anzahl der Todesfälle: 10

Veränderung zum Vortag: 0