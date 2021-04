Am Mittwoch ist „Schwobadag“, am Donnerstag stehen Burger auf der Speisekarte, am Freitag gibt es Pute in verschiedenen Variationen: Der Landgasthof Hirsch in Neu-Ulm/Finningen stemmt sich mit einem umfangreichen To-Go-Angebot gegen den Gastro-Lockdown. Nun baut der Großbetrieb ein zweites Stan...