Am Donnerstag, den 22.10.2020, hat derden kritischen Corona-Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen überschritten. Die in Bayern geltende Corona-Ampel steht fürsomit auf Rot. Die Stadtverwaltung schränkt deshalb den Zutritt zufür Bürgerinnen und Bürger ein.