Lange hatte es gut ausgesehen, was die neu gemeldeten Infektionen mit dem Coronavirus angeht, jetzt liegt der Landkreis Neu-Ulm wieder über 200 - eine 7-Tages-Inzidenz von 204 weist das Robert-Koch-Institut am Donnerstagmorgen aus. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 161. Am stärksten betroffen...