Seit dem vergangenen Wochenende ist die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm nicht über dem Grenzwert von 50. Damit gelten dort jetzt - ab Montag, dem 08.03.2021 - bestimmte Lockerungen in verschiedenen Bereichen. Doch welche Regeln sind für private Treffen, Kontakte, Haushalte, Einkaufen, Einzelhandel, Kunst, Kultur und Sport zu beachten?

Bei den Corona-Regeln für Kontakte und Sport ist ein wichtiger Unterschied zwischen Bayern und Baden-Württemberg (Stand: 07.03.21) zu beachten: Im Freistaat gelten die Regeln in diesen Bereichen für alle(außer die FFP2-Maskenpflicht). In BW gelten die Regeln für alle- also unter 15 Jahren! Unter Berücksichtigung dieses Unterschieds ist von Montag, den 8. März 2021 an, folgendes erlaubt: