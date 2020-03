Das Rathaus bleibt ab Mittwoch, 18. März, ebenfalls verschlossen. Für alle Grundfragen gelten die normalen Ansprechpartner in der Stadt, oder die zentrale Nummer 07302/9600-0. Per Mail ist die Stadt unter rathaus@vg-pfaffenhofen.de zu erreichen. Anliegen werden ebenfalls nur in Ausnahmefällen persönlich bearbeitet. Hauptamtsleiter Konrad Müller ist aktuell noch in der Planung für solche Fälle. Voraussichtlich gebe es „einen Raum, der immer wieder desinfiziert wird.“

Viel Platz zwischen Teilnehmern schaffen

Eine Stadtratsversammlung sei noch im März geplant und noch nicht abgesagt worden. Die Stadt lässt aktuell von der Kreisverwaltungsbehörde prüfen, ob eine Ausnahme vom Versammlungsverbot gemacht werden könne. Hierfür würde die Sitzung in die Aula der Hermann-Köhl Schule verlegt. Dadurch soll möglichst viel Platz zwischen den Teilnehmern geschaffen, und der Infektionsschutz maximiert werden.