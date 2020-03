Das Claretiner-Kolleg in Weißenhorn wird in der Corona-Krise zum ersten Hilfs-Krankenhaus in der Region. Da es sich um ein großes Gebäude handelt, das sich zudem in direkter Nachbarschaft zum Stiftungskrankenhaus befindet, sei es für die Aufgabe gut geeignet, sagte der Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger am Dienstagnachmittag.

Claretiner-Kolleg Weißenhorn erhöht Zahl der Krankenhausbetten der Region

Derzeit werden Personalfragen und Materialfragen diskutiert und die logistischen Maßnahmen in die Wege geleitet, sagte Freudenberger. Es gehe darum, die Kapazitäten an Krankenhausbetten im Kreis (bislang 404 Betten in Neu-Ulm, Weißenhorn und Illertissen) auszuweiten. Man suche auch schon bereits weitere Objekte, um für den weiteren Verlauf der Pandemie vorbereitet zu sein.

Coronavirus-Tests bei der Feuerwehr in Senden

Zudem wurde angekündigt, dass auf dem Areal der Sendener Feuerwehr ein Corona-Testzentrum eingerichtet werden soll, quasi ein Drive-In-Test. Der Standort sei räumlich gut geeignet, liege zentral im Landkreis Neu-Ulm und sei verkehrstechnisch gut zu erreichen, sagte Kreisbrandrat Bernhard Schmidt.

Der Antrag dazu sei bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) gestellt worden, die die Testorte an Hotspots in Bayern vergibt und die Testung organisiert. Man hoffe auf eine schnelle Entscheidung, sagte Landrat Freudenberger, die Infrastruktur sei jetzt auf jeden Fall bereitgestellt.

Mehr Personal und Ressourcen für Corona-Kranke

Es zeichnet sich ab, dass in den kommenden Wochen zur Versorgung von Kranken mehr Ressourcen und Personal benötigt wird, sagte der Landrat. Daher bittet der Landkreis Neu-Ulm derzeit medizinisches Personal wie Ärzte oder Pfleger in Ruhestand, Elternzeit oder Ausbildung sowie andere Menschen, die in medizinischen Sektor gearbeitet haben, sich unter der Telefonnummer 07309 / 870 15 11 zu melden.

Zahl der Corona-Infiizierten steigt weiter

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Neu-Ulm hat sich von Montag auf Dienstag von 10 auf 16 erhöht. Davon ist derzeit ein Patient in einer Klinik, aber nicht auf der Intensivstation.