Corona-Zahlen in Neu-Ulm: 7-Tage-Inzidenz sinkt deutlich unter Grenzwert

Das Landratsamt des Landkreises Neu-Ulm meldet am Donnerstag, dass die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis weiter gefallen ist. So gab es in Neu-Ulm über die letzten sieben Tagen 29,7 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Der für Bayern geltende Frühwarnwert liegt bei 35.

Corona-Zahlen in Neu-Ulm: So viele Infizierte, Neuinfektionen und aktive Fälle gibt es

Die Corona-Situation in Neu-Ulm entspannt sich leicht. Diese Zahlen meldete das Landratsamt am Donnerstag:

Zahl der aktiven Fälle: 81

Zahl der Neuinfektionen: 9

Zahl der bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie: 765

Zahl der Toten: 26

Menschen, die aus der Quarantäne entlassen wurden: 658

Corona in der Schule: So viele Schulklassen und Kitagruppen sind in Quarantäne

Seit fast drei Wochen haben die Kinder in Bayern nun schon wieder Schule oder besuchen den Kindergarten. Doch immer wieder müssen Klassen auch in Quarantäne, wenn bei einem Kind ein Infektion nachgewiesen wird. Am Donnerstag waren nach Angaben des Landratsamtes insgesamt 13 Schulklassen in Neu-Ulm, Illertissen und Vöhrigen in Quarantäne. Ein Kindergarten in Altenstadt war ganz geschlossen und zwei Kindergartengruppen in Neu-Ulm waren ebenfalls in Quarantäne.

RKI-Zahlen für Neu-Ulm: So hoch ist die 7-Tage-Inzidenz laut RKI

Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin gibt die Zahlen für Städte und Landkreise in einem Dashboard aus. Die Werte unterscheiden sich von denen der Landratsämter, weil es zu Verzögerungen bei der Meldung kommt. So ist die Lage in Neu-Ulm nach Angaben des RKI (Stand 24.09, 0.00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 767

Zahl der Neuinfektionen: 9

7-Tage-Inzidenz: 30,4

Zahl der Toten: 26

Fälle pro 100.000 Einwohner: 440,3

Diese Städte und Kreise in Bayern sprengen den Grenzwert:

In Bayern gibt es besonders viele Städte und Kreise mit einer hohen Zahl an Neuinfektionen. Allerdings liegt nur ein Kreis am Donnerstag über dem bundesweiten Grenzwert von 50. Diese Städte und Kreise sind stark von Corona betroffen:

Der Kreis Dingolfing-Landau hat mit einem 7-Tage-Inzidenzwert von 58,2 den Grenzwert überschritten.

Die Stadt Würzburg weist mit 45,4 weiter einen hohen Wert auf. Liegt aber unter dem Grenzwert. Dort sind bereits Einschränkungen beschlossen worden.

Im Kreis Würzburg sinken die Zahlen mit 24,7 unter den bayrischen Grenzwert.

Der Kreis Rhön-Grabfeld nährt sich mit einem Wert von 42,7 nah am bundesweit geltenden Grenzwert.

Der Kreis Neu-Ulm hat am Montag den für Bayern geltenden Frühwarnwert gesprengt. Dort liegt die 7-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 30,4

Die Stadt München ist mit einem Wert von 45,1 wieder unter den Grenzwert von 50 gerutscht.

Das Dashboard des RKI zeigt welche Städte und Kreise in Bayern wie von Corona betroffen sind.

© Foto: Screenshot Dashboard RKI

Corona-Zahlen in Bayern: So viele Infizierte und Neuinfektionen gibt es im Freistaat

Bayern ist im bundesweiten Vergleich eines der am stärksten betroffenen Bundesländern. Nur Nordrhein-Westfalen hat mehr Infizierte seit Beginn der Pandemie.

Diese Zahlen meldet das RKI am Donnerstag (24.09, 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 66.192

Neuinfektionen: 446

Zahl der Toten: 2654