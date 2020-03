Nach den meisten anderen europäischen Ländern hat nun auch Russland damit begonnen, seine Grenzen zu schließen. Informationen gibt es nur spärlich – ob sie stimmen, bezweifeln Einheimische und Auslandsstudenten. Das Corona-Virus war in Russland bereits Thema, seit Mayländer am 31. Januar angekommen ist. Am Flughafen wurde er von Grenzern in Schutzmasken empfangen. „Bis zum 20. Februar ging’s eigentlich nur um die Chinesen“, erzählt er. Bereits seit dem 2. Februar fahren keine Passagierzüge mehr zwischen Russland und China. Als es dann schließlich die ersten Fälle in Russland gab, wurden zwar Maßnahmen ergriffen, jedoch nicht landesweit: „Bis vor Kurzem war das nur auf Moskau bezogen.“

Lage nicht sonderlich beunruhigend

Vor etwa einer Woche wurde dann der erste Fall in Sibirien bekannt, genauer in Nowosibirsk. Zeitgleich kursierte ein Gerücht, dass man ein Studentenwohnheim in Tomsk, in dem unter anderem chinesische Studierende wohnen, unter Quarantäne gestellt habe. Auch im 150 Kilometer entfernten Kemerowo, wo Mayländer am Wochenende mit Freunden eigentlich Ski fahren wollte, gibt es zwei Fälle. Alles in allem schien die Lage bis gestern nicht sonderlich beunruhigend: „Gestern Morgen, als ich aufgestanden bin war in Tomsk noch alles ok. Um elf oder so sind dann die ersten Gerüchte hochgekommen, dass man die Uni schließen will“, sagt Mayländer Die Bestätigung kam dann am Nachmittag, wie hierzulande wird auch in Tomsk auf Online-Kurse umgestellt.

Information schlecht einzuschätzen

Wegen der Grenzschließung hat sich eine deutsche Kommilitonin bereits zur sofortigen Rückreise entschieden – ihr Visum gilt nur noch bis Ende April. Mayländer selbst will sein Visum momentan bis um 10. Juli verlängern lassen. Das ist auch der Grund, warum er momentan nicht einmal seinen Reisepass hat – der ist an der Uni, die sich um die Verlängerung kümmert. Von dort heißt es momentan, dass die Visumsverlängerung trotz Corona kein Problem ist. Doch wie zuverlässig diese Information ist, kann Mayländer nicht einschätzen. „Ich werde morgen beim Konsulat in Nowosibirsk anrufen und mich außerdem mit den anderen EU-Bürgern, beziehungsweise den anderen drei Deutschen abstimmen“, beschreibt er sein weiteres Vorgehen. Außerdem will er einen Professor zu Rate ziehen, der gute Kontakte zu Behörden hat. „Sollte ich dann beschließen auszureisen, hoffe ich, dass ich meinen Pass wiederbekomme, aber das wird schon klappen“, gibt sich Mayländer zuversichtlich. Wichtig bei seiner Entscheidung, ob er zurück nach Deutschland fliegt, ist natürlich auch, ob das überhaupt möglich ist: „Bevor wir irgendwo in Russland stranden, warten wir lieber hier in Tomsk ab.“