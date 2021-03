Es war der Juni 2019, als für manche in Neu-Ulm ein Traum zerplatzte, der Traum von der Kreisfreiheit. Seither ist es ruhig geworden um das Thema Nuxit. Doch immer wieder klingt in letzter Zeit an, dass Neu-Ulm doch in manchen Bereichen mehr Entscheidungsfreiheit brauchen könnte – der Landkreis ...