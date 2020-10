Die Corona-Zahlen in der Region steigen weiter an: Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 38,2 hat der Landkreis Neu-Ulm am Montag den Signalwert von 35 Fällen pro 100 000 Einwohner überschritten. Das teilt das Landratsamt mit. Insgesamt wurden in den vergangenen sieben Tagen 67 neue Fälle gemeld...