Corona-Zahlen in Neu-Ulm: 7-Tage-Inzidenz sinkt deutlich unter Grenzwert

Das Landratsamt des Landkreises Neu-Ulm meldet am Freitag, dass die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis auch im Vergleich zu Donnerstag weiter gefallen ist. So gab es in Neu-Ulm über die letzten sieben Tagen 25,7 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Der für Bayern geltende Frühwarnwert liegt bei 35.

Corona-Zahlen in Neu-Ulm: So viele Infizierte, Neuinfektionen und aktive Fälle gibt es

Die Corona-Situation in Neu-Ulm entspannt sich leicht. Diese Zahlen meldete das Landratsamt am Freitag:

Zahl der aktiven Fälle: 75

Zahl der Neuinfektionen: 5

Zahl der bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie: 770

Zahl der Toten: 26

Menschen, die aus der Quarantäne entlassen wurden: 669

RKI-Zahlen für Neu-Ulm: So hoch ist die 7-Tage-Inzidenz laut RKI

Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin gibt die Zahlen für Städte und Landkreise in einem Dashboard aus. Die Werte unterscheiden sich von denen der Landratsämter, weil es zu Verzögerungen bei der Meldung kommt. So ist die Lage in Neu-Ulm nach Angaben des RKI (Stand 25.09, 0.00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 767

Zahl der Neuinfektionen: 0

7-Tage-Inzidenz: 24,1

Zahl der Toten: 26

Fälle pro 100.000 Einwohner: 440,3

Corona-Zahlen in Bayern: So viele Infizierte und Neuinfektionen gibt es im Freistaat

Bayern ist im bundesweiten Vergleich eines der am stärksten betroffenen Bundesländern. Nur Nordrhein-Westfalen hat mehr Infizierte seit Beginn der Pandemie.

Diese Zahlen meldet das RKI am Freitag (25.09, 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 66.557

Neuinfektionen: 365

Zahl der Toten: 2657

Fälle pro 100.000 Einwohner: 509,0

In Bayern überschreitet nur noch ein Kreis den Grenzwert.

© Foto: Screenshot: RKI Dashboard

