Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen.

Nur noch wenige Landkreise in Bayern liegen unter einer Inzidenz von 100.

Wie hoch ist die Inzidenz im Kreis Neu-Ulm?

Welche Regeln gelten im Kreis Neu-Ulm?

Alle Infos zu Inzidenz und Corona-Fallzahlen im Landkreis Neu-Ulm am Donnerstag, 01.04.2021

Der Landkreis hat die aktuellen Corona-Zahlen für Gründonnerstag gemeldet. Das sind die Werte im Detail (Stand 1.4.2021)

7-Tage-Inzidenz: 92,5

Gemeldete bestätigte Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie: 5.339 (+ 28 im Vergleich zum Vortag)

Bestätigte Fälle, die sich aktuell in Quarantäne befinden: 260

Gesamtzahl bestätigter Fälle, die verstorben sind: 104 (+ 0 im Vergleich zum Vortag)

Einwohnerzahl im Kreis Neu-Ulm: 175.204

7-Tage-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm steigt schnell

Nach Informationen des ZDF steigt die Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm im Vergleich zur Vorwoche um 168 Prozent. Während die Inzidenz in ganz Deutschland um 19 Prozent steigt. Der Live-Tracker des ZDF berechnet die steigenden und sinkenden Inzidenzen nach den Angaben der Gesundheitsämter und zeigt so eine Tendenz auf.

Inzidenz wieder unter 100 - Notbremse und strengere Regeln ausgesetzt

Noch am Mittwoch, 31.03.21, hatt die Inzidenz in Neu-Ulm über 100 gelegen. Nachdem sie am Donnerstag 1.4.2021 wieder unter die Marke von 100 gesunken ist, treten keine strengeren Regeln ein. Das teilte das Landratsamt Neu-Ulm mit. Erst wenn die Inzidenz drei Tage hintereinander über 100 liegt, greift die sogenannte Notbremse in Bayern.