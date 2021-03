Die Corona-Zahlen steigen seit Wochen, doch im Landkreis Neu-Ulm ist die Zahl der Neuinfektionen relativ niedrig geblieben. Die 7-Tage-Inzidenz ist Anfang März sogar unter den Wert von 50 gefallen. Deshalb durften die Geschäfte für alle öffnen, anders als in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis mussten die Kunden keinen Termin vereinbaren.

Das könnte bald vorbei sein. Denn wie das Robert-Koch-Institut am Donnerstag, 25.03. auf seinem Dashboard meldet, liegt die Inzidenz bei 64,5. Sie ist sehr schnell über die 50er-Marke gestiegen, am Mittwoch, 24.03., lag sie noch bei 45,1.

Die Corona-Regeln würden aber nur dann wieder verschärft werden, wenn die 7-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über dem Wert von 50 liegt – so sieht es die Verordnung des Freistaats Bayern vor. Das bedeutet, dass der Einzelhandel mindestens bis Samstag wie gewohnt öffnen darf – sofern das Landratsamt nichts anderes beschließt. Sollte am Samstag, 27.03. die Inzidenz immer noch mehr als 50 betragen, würden sich noch weitere Regeln ändern.