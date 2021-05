Entgegen aller Versprechungen der Politik gibt es in Deutschland nach wie vor zu wenig Impfstoff. Für das Zentrale Impfzentrum in Ulm wird deshalb sogar erwogen, den Betrieb massiv zu verkleinern . Und auch in den drei Impfzentren im Landkreis Neu-Ulm ist die Lage nicht wirklich besser.