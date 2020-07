Wegen der schwachen Auftragslage bei Setra-Reisebussen in der Corona-Krise führt das Daimler-Unternehmen Evobus in der Produktion in Neu-Ulm erneut Kurzarbeit ein. Das sagte Till Oberwörder, der das globale Busgeschäft des Konzerns verantwortet, beim Bericht über das zweite Quartal. Die Kurzarbe...