Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über die letzten sieben tage lag mit 38,8 bereits am Freitag über dem in Bayern geltenden Frühwarnwert. Damit ist Neu-Ulm einer von drei Städten und Kreisen 7-Tage-Inzidenz-Wert in Neu-Ulm weiter jenseits des Grenzwerts. Die Corona-Zahlen im Kreis-Neu-Ulm steigen immer weiter. Die Zahl derlag mit 38,8 bereits am Freitag über dem in Bayern geltenden Frühwarnwert. Damit ist Neu-Ulm einer von drei Städten und Kreisen , die nach RKI-Angaben den Grenzwert sprengen. Auch am Dienstag liegt derweiter jenseits des Grenzwerts.

Corona in Neu-Ulm: Stadt weit über Grenzwert für Bayern

7-Tage-Inzidenz von 37,2 liegt der Kreis Neu-Ulm über dem in Robert Koch Institut (RKI) am Dienstag. In der Corona-Karte von Zeit Online liegt der 7-Tage-Inzidenz-Wert mit 42,5 sogar nochmal weit höher. Zeit Online verwendet eine andere Datenbasis als das RKI. Die Daten werden direkt von den Landratsämtern bezogen. Aus diesem Grund unterscheiden sich die Zahlen der beiden Dashboards. Mit einerliegt der Kreis Neu-Ulm über dem in Bayern geltenden Frühwarnwert von 35 . Diese Zahl meldete dasam Dienstag. In derliegt dersogar nochmal weit höher. Zeit Online verwendet eineals das RKI. Die Daten werden direkt von den Landratsämtern bezogen. Aus diesem Grund unterscheiden sich die Zahlen der beiden Dashboards.

Noch am Freitag hieß es, dass trotz der hohen Zahl an Neuinfektionen keine weitere einschränkende Maßnahmen für den Landkreis Neu-Ulm geplant sind. Bis Freitag kam es nach Angaben des Landratsamtes auch zu keiner Bildung von Hot-Spots oder größeren Clustern. Die Infektionen gingen vor allem auf Reiserückkehrer und Folgeinfektionen in der Familie sowie auf private Feiern zurück.

In Bayern sind weiter vier Städte und Kreise über dem Grenzwert.

© Foto: Screenshot Dashboard RKI

Corona-Update für Neu-Ulm: Diese Zahlen meldet das Landratsamt am Montag

Das Landratsamt in Neu-Ulm teilte am Dienstag die Zahlen der Neuinfektionen, Infizierten und Genesenen mit. Diese Zahlen unterscheiden sich aufgrund von Verzögerungen bei der Übermittlung von denen des RKI. So sehen die Zahlen im Detail aus:

Zahl der Infizierten: 751

Zahl der Neuinfektionen: 2 (innerhalb von 24 Stunden)

Sieben-Tage-Inzidenz: 36,5

Zahl der Toten: 26

Corona-Zahlen in Neu-Ulm: So viele Neuinfektionen gibt es laut RKI

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstag folgende Zahlen für Neu-Ulm 22.09, 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 749

Zahl der Neuinfektionen: 3

Zahl der Toten: 26

Fälle pro 100.000 Einwohner: 430,0

Fälle pro 100.000 Einwohner über sieben Tage: 37,3

Corona in Bayern: Sorge um steigende Infektionszahlen in München

Corona-Regeln in Bayern: Diese Einschränkungen beschließen die Städte

Erreicht eine Stadt in Bayern den Grenzwert können neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen werden. Welche ist jedoch von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Die Regeln werden in Absprache mit den Gesundheitsbehörden angepasst:

In Rosenheim und Landshut gelten Kontaktbeschränkungen. Es dürfen sich nur Gruppen bis fünf statt zehn Personen in der Öffentlichkeit oder in Gaststätten treffen.

In Landshut gilt zudem eine Maskenpflicht im Unterricht auch für Schüler der Grundschule.

In Rosenheim sollen die bereits am 25. August in Kraft getretenen Beschränkungen. Dort sind Teilnehmerzahlen von Veranstaltungen begrenzt worden.

Memmingen will keine neuen Regeln einführen, weil es sich bei den neuen Fälle fast ausschließlich um Reiserückkehrer handle.

Würzburg hat den Konsum von Alkohol auf der alten Mainbrücke an Wochenenden eingeschränkt. Zudem gilt eine schärfere Begrenzung der Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen. Am Montag hat die Stadt zudem die Kontaktbeschränkungen weiter verschärft.

Diese Städte und Kreise in Bayern sprengen den Grenzwert:

In Bayern gibt es besonders viele Städte und Kreise mit einer hohen Zahl an Neuinfektionen. Diese Städte und Kreise sprengen die Grenzwerte:

Die Stadt Würzburg weist mit 61,0 den höchsten Wert aller Städte und Kreise in Deutschland auf. Dort sind bereits Einschränkungen beschlossen worden.

Auch der Kreis Würzburg liegt mit 38,3 mittlerweile über dem Grenzwert für Bayern.

Der Kreis Neu-Ulm hat am Montag den für Bayern geltenden Frühwarnwert gesprengt. Dort liegt die 7-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 37,3.

Die Stadt München ist mit einem Wert von 49,3 wieder unter den Grenzwert von 50 gerutscht.

Die Kreis Garmisch-Partenkirchen hat mit 20,3 wenige Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der letzten Woche in Bayern. Dort hatte eine Reiserückkehrerin in Bars zahlreiche andere Menschen angesteckt.

Corona-Zahlen in Bayern: So viele Infizierte und Neuinfektionen gibt es im Freistaat

Bayern ist im bundesweiten Vergleich eines der am stärksten betroffenen Bundesländern. Nur Nordrhein-Westfalen hat mehr Infizierte seit Beginn der Pandemie.

Diese Zahlen meldet das RKI am Dienstag (22.09, 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 65.753

Neuinfektionen: 412

Zahl der Toten: 2651