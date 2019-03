Junge Basketballer und eine Tanzgruppe sollen bei der Eröffnung der Harlem Globetrotters in der Arena auftreten - Interessenten können sich jetzt bewerben.

Auf ihrer Deutschland-Tour machen die Harlem Globetrotters auch Station in Neu-Ulm. Für das Eröffnungsprogramm am Sonntag, 24. März, in der Ratiopharm-Arena sucht der Tourneeveranstalter für die weltbekannten Basketballer noch Unterstützung aus der Region.

Cheerleader oder eine Tanzgruppe – maximal 15 Personen – sollen zur Eröffnung auftreten und vor der Show und in der Pause für Stimmung sorgen. Es können sich auch Cheerleader aus anderen Sportarten melden.

Basketball-Show Harlem Globetrotters in der Glacis Galerie in Neu-Ulm Spieler der bekannten Basketballmannschaft Harlem Globetrotters waren am Samstag zu Besuch in der Glacis Galerie in Neu-Ulm.

Außerdem wird eine Junior-Basketballmannschaft (Jahrgänge 2009/2010, maximal 12 Personen) gesucht, die im Vorprogramm gegen eine U 10-Auswahl antreten will.

Teilnehmende Gruppen und Teams erhalten zusammen mit zwei Begleitpersonen pro Gruppe freien Eintritt. Bewerbungen mit Verweis auf eine Homepage, eine Facebookseite oder ein Video per Mail an office@c2concerts.de. Einsendeschluss ist der 9. März.

