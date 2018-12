swp

3500 Gäste strömten gestern Abend in die Neu-Ulmer Ratiopharm Arena, um den ersten „Radio 7 Stars for Charity“-Konzertabend mitzuerleben, die Benefizveranstaltung des Radiosenders in neuem Format. Der Erlös kommt der Hilfsaktion „Drachenkinder“ zugute. Die Gäste erlebten einen ebenso magischen wie musikalischen Abend unter anderem mit Magier Florian Zimmer, Thomas Anders und Lukas Rieger. Letzterer war auch in der Autogrammstunde heiß begehrt.