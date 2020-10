Mit dem Ziel, die Attraktivität und die Transparenz des Öffentlichen Personennahverkehrs zu steigern, werden in Illertissen zahlreiche Bushaltestellen mit einem Fahrgastinformationssystem ausgerüstet. Größere dieser digitalen Anzeigen sind am Schulzentrum und am Busbahnhof vorgesehen, an denen besonders viele Fahrgäste sind. Kleinere Varianten kommen an sieben mittelstark frequentierten Haltestellen im Gebiet der Kernstadt und an je zwei in den Ortsteilen zum Einsatz.

Der Haupt- und Finanzausschuss gab dafür nun grünes Licht. Die Kosten werden von der Verwaltung auf rund 80 000 Euro geschätzt. Um Fördergelder erhalten zu können, werden die Geräte zunächst vom Nahverkehrsverbund DING angeschafft und nach drei Jahren dann an die Kommune veräußert.